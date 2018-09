KV Oostende begaat flater voor match tegen Eupen: nieuwkomer moet nog voor aftrap al afdruipen

Nog voor de aftrap van Eupen-KV Oostende moest één speler van de Kustboys al afdruipen. En dat om een wel heel schlemielige reden: middenvelder Sander Coopman, gehaald op 31 augustus, bleek niet speelgerechtigd.

Bij KV Oostende waren ze vergeten Coopman op de spelerslijst te zetten. Het gaat om een menselijke fout. Coopman, die mee was op afzondering naar Eupen, kon nog voor de wedstrijd begon alweer terug naar huis rijden. Robbie D’Haese is in laatste instantie nog naar de Oostkantons gereden voor de verplaatsing.