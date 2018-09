Ex-spits van Beveren scoort na fabelachtige run van bijna tachtig meter

Promovendus Parma heeft in de Italiaanse Serie A met 2-0 gewonnen van Cagliari. Inglese en Gervinho zorgden met hun goals voor de tweede competitiezege op rij. Vooral het tweede doelpunt van de Ivoriaanse ex-speler van SK Beveren was om duimen en vingers bij af te likken.

Vlak na de rust kreeg Gervinho de bal op de eigen speelhelft. De Ivoriaan begon te rennen, omzeilde twee tackelende tegenstanders en na een run van ongeveer tachtig meter had hij nog een blitse versnelling in huis om ook de laatste verdediger af te schudden. Ook zijn afwerking mocht er best wezen. De spits, die van 2005 tot 2007 bij Beveren speelde, trapte fijntjes via de paal binnen.