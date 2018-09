Hoe mos je leven redt in het bos: Vlaming leert ons ‘bushcraften’

Bushcraften, of de kunst van het overleven in het wild: eind augustus kwam het in een slecht daglicht toen de ­verdachte van de moord op Nicky ­Verstappen (11) een bushcrafter bleek te zijn. Toch is het in. Een workshopweekend van Natuurpunt was in geen tijd volzet, andere organisaties kunnen de aanvragen amper volgen. En nu is er ook “het eerste Vlaamse bushcraftboek” van Mike De Roover (33). Daarin beschrijft hij hoe witte peper je ­leven kan redden. En hoe je niet te grondig moet zijn met je navelhygiëne voor je de natuur in trekt.