Extra controles, meer inspecteurs, betere samenwerking: fraudebestrijding stevent af op recordopbrengst

De versterkte samenwerking tussen de inspectiediensten lijkt haar vruchten af te werpen: 2018 is op weg om een recordjaar te worden voor de inkomsten uit fraudebestrijding. Staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD) verwacht 275 miljoen euro. “En ook volgend jaar willen we de stijgende lijn doorzetten.”

Extra controles in louche handelszaken, meer inspecteurs om sociale dumping te controleren en een betere samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten en Justitie. Het zijn enkele elementen waarvan deze regering werk heeft gemaakt. Die aanpak lijkt nu ook te renderen.

Op basis van de cijfers van de eerste zes maanden ligt 2018 op koers om een recordjaar te worden. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer verwacht 275 miljoen euro. Dat is dubbel zo veel als vier jaar geleden, toen de inspectiediensten 138 miljoen euro ophaalden.

In zijn actieplan van dit jaar schoof De Backer drie prioriteiten naar voren: uitkeringsfraude, sociale dumping in bouw en transport, en het opdrijven van controles in louche handelsstraten. Dat laatste is een belangrijk sluitstuk in het Stroomplan, dat de drugscriminaliteit in en rond Antwerpen moet tegengaan.

Tien controles per dag

“Maar uitkeringsfraude is voor mij fraude van de ergste soort. Mensen die het moeilijk hebben, moeten we absoluut helpen. Maar zij die geld van de sociale zekerheid misbruiken, bijvoorbeeld door domiciliefraude te plegen, zorgen ervoor dat andere mensen minder of zelfs niet kunnen worden geholpen. Die moeten er dus uit”, zegt De Backer.

“Ook de strijd tegen sociale dumping woedt als nooit tevoren. Het afgelopen halfjaar waren er meer dan tweeduizend controles tegen sociale dumping in de bouwsector en de transportsector. Dat zijn er meer dan tien per dag.”

Ook in de huidige begroting staan enkele tientallen extra inspecteurs ingeschreven. Volgend jaar moet de stijgende lijn dus worden voortgezet, vindt De Backer.

Rekenhof kritisch

Eerder deze week werd de liberaal nog op de korrel genomen door het Rekenhof. Die parlementaire waakhond stelde vast dat verschillende maatregelen vertraging opliepen. Het Rekenhof vond het bovendien te moeilijk om te evalueren hoeveel bepaalde inspanningen precies hebben opgebracht.

Volgens De Backer toont die kritiek juist aan dat de hervorming van zijn diensten broodnodig was. “Bovendien hebben we consultant Deloitte vorig jaar een nieuwe techniek laten ontwikkelen om te achterhalen of de professionele doelen van de inspectiediensten worden gehaald.” Daardoor zouden de inkomsten dit jaar beter waarneembaar moeten zijn.

INFO.

2014: 138 miljoen euro

2015: 180 miljoen euro

2016: 194 miljoen euro

2017: 266 miljoen euro

2018: 275 miljoen euro(verwacht)