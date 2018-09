Het zwarte lid van de KKK. Hoe agent Ron de blanke extremisten om de tuin leidde, tot zelfs de grote leider toe. “De man die denkt dat ik genetisch inferieur ben, hield ik voor de zot”

Anno 2018 lijkt de nieuwe film van Spike Lee, BlacKkKlansman, hilarische fictie. Dat klopt deels: begin en eind zijn bijvoorbeeld een oefening in interpretatie. Maar de zwarte agent Ron Stallworth (nu 65) werd tot zijn eigen verbazing écht lid van de KKK en zette de blanke ­extremisten in hun hemd. “De man die denkt dat ik het verstand van een aap heb ­omdat ik genetisch ­inferieur ben, hield ik voor de zot.”

Eind oktober 1978. Colorado Springs. Ken O’Dell krijgt een brief van ene Ron Stallworth. Het is een reactie op een advertentie die hij in een lokale krant heeft gezet. O’Dell is lid van de KKK, die een ...