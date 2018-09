Eerste clean sheet voor Courtois bij Real, met dank aan deklat na afgrijselijke blunder van Ramos

Derde keer, goede keer. In zijn derde match onder de laat bij Real Madrid heeft Thibaut Courtois zijn eerste clean sheet beet. De Belgische nummer één mag daarvoor wel zijn eigen deklat bedanken. Na een afgrijselijke blunder van aanvoerder Sergio Ramos viel een lob van Iglesias op de dwarsligger. Dankzij een goal van Asensio pakte Real de zuinige zege.

Courtois kon in zijn eerste twee matchen bij Real Madrid de nul niet houden. Tegen Leganès slikte hij een tegengoal en ook tegen Athletic de Bilbao kon de Rode Duivel zijn netten niet schoonhouden. Zijn tweede thuismatch in het Santiago Bernabeu tegen Espanyol was wel goed voor zijn eerste clean sheet.

En de drie punten dus. Vier minuten voor de rust kreeg Marco Asensio te veel ruimte en de Spanjaard trapte onhoudbaar in doel. Real Madrid kwam daarna niet meer tot scoren en blijft met de zuinige zege nog ongeslagen in de eigen competitie met 13 op 15. De drievoudige winnaar van de Champions League komt voorlopig aan de leiding van La Liga. Morgen kan Barcelona er nog wel over springen als ze niet verliezen in eigen huis tegen Girona.