Antwerpen - Flamingo Bar, de veelbesproken horecazaak van Tanja Dexters op de Antwerpse Groenplaats, heeft gisteren dan toch de deuren geopend. Sterkedrank kun je er niet krijgen, maar dat is volgens bedenker Atila Usul een kwestie van tijd: “We zijn met alles in orde.”

“Sorry! Party is off!”, stond vrijdag op de website van Flamingo Bar, de nieuwe bar-brasserie van ex-Miss België Tanja Dexters (41) in Antwerpen. Het openingsfeest met vijftienhonderd gasten werd afgeblazen ...