Keepers Club Brugge en AA Gent zien elkaar elke week: “Bij Kroatië noemen ze ons de Belgische jongens”

Ze spreken minstens één keer per week af, maar deze week is dat eens niet bij elkaar thuis. Want zondag staan AA Gent-keeper Lovre Kalinic (28) en Club Brugge-keeper Karlo Letica (21) voor het eerst in hun leven in een match tegenover elkaar. Dinsdag zag Kalinic zijn boezemvriend live aan het werk tegen Dortmund en wij brachten de Kroatische doelmannen twee dagen nadien samen voor hun eerste dubbelinterview. “Of ik voor Karlo ga koken als we verliezen? Neen, hij is een veel te goede chef”, lacht Kalinic.