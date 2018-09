Per ongeluk vrijgelaten en uit land gezet door Dienst Vreemdelingenzaken, maar nu weer achter tralies dankzij nieuw onderzoek tegen misdaadclan

Safet Rustemi (34), een Albanees die op de Most Wanted-lijst van ons land staat, is in Tirana gearresteerd in het kader van een nieuw onderzoek tegen een Albanese misdaadclan. Rustemi riskeert opnieuw een zware veroordeling in zijn land. Justitieminister Koen Geens (CD&V) maakt zich sterk dat de gangster ook zijn Belgische straf in Albanië zal uitzitten.

Safet Rustemi werd vrijdagavond door agenten van de speciale eenheden gearresteerd in een pakhuis van een uitgeverij in Tirana, de hoofdstad van Albanië. Samen met een kompaan werd hij in de boeien geslagen en naar het politiehoofdkwartier overgebracht. Een van beide mannen zou volgens de politie een verboden wapen bij zich hebben gehad.

LEES OOK. Moorden, prostitutie, kilo’s coke en extreem geweld: het hallucinante verhaal van de topgangster die we eerst uitwezen en daarna weer moesten opsporen (+)

Rustemi moet in ons land nog 22 jaar cel uitzitten. Hij werd driemaal veroordeeld nadat hij de Brusselse prostitutiewereld met geweld had proberen over te nemen. In juni 2017 werd hij echter door de Dienst Vreemdelingenzaken per abuis het land uitgezet. Sindsdien was hij voortvluchtig.

Operatie Oasis

Nu is Rustemi opgepakt in het kader van een Albanees onderzoek met de codenaam Operatie Oasis. Samen met hem werden nog tien Albanezen gearresteerd, onder wie zijn broer Ilir Rustemi. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken van Albanië, Fatmir Xhafaj, gisteren bekend op een persconferentie.

De groep wordt de Bajri-clan genoemd. Het gaat om een van de gevaarlijkste misdaadbendes van Albanië. De leden worden verdacht van internationale drugshandel, afpersing, twee moorden, verschillende moordpogingen en andere geweldsdelicten.

Safet Rustemi verstopte zich niet bepaald in zijn thuisland. Foto: rr

“Het onderzoek naar de Bajri-clan liep zes maanden”, zei Xhafaj. Dat is al van vóór Rustemi op de Belgische Most Wanted-lijst belandde. “De bendeleden werden afgeluisterd, geschaduwd en gevolgd met drones. De politie heeft intens samengewerkt om ook de leden die buiten Albanië opereerden, voornamelijk in Nederland, in kaart te brengen.”

Twee bendeleden werden in Rotterdam opgepakt. Twee andere bendeleden zijn voortvluchtig.

Grote sier

Safet Rustemi verstopte zich niet in zijn thuisland. Zo gaf hij in augustus nog een uitgebreid interview aan een Albanese televisiezender om de beschuldigingen tegen hem in de Belgische pers te ontkennen. Volgens sommige bronnen reed hij in Tirana en Shkodër rond in gepantserde auto’s en maakte hij er grote sier. Eind december werd hij opgepakt nadat hij in een discotheek met een vuurwapen op een andere man had geschoten. Maar hij werd snel weer vrijgelaten.

De Albanese justitie maakte op de persconferentie duidelijk dat ze de elf opgepakte bendeleden in Albanië voor de rechter wil brengen voor hun misdaden. Over de Belgische celstraf die Rustemi nog moet uitzitten, werd niet gesproken. Maar justitieminister Koen Geens gaat ervan uit dat Albanië hem ook die straf zal doen uitzitten.

Uitlevering niet mogelijk

Rustemi aan ons land uitleveren, is onmogelijk. De beide landen hebben daarover geen akkoord ondertekend en Albanië levert geen onderdanen uit. Maar Albanië en België hebben wel een protocol getekend met de afspraak om elkaars straffen uit te voeren. Albanië mag die Belgische celstraf wel omzetten naar Albanees recht.

Straffen worden niet automatisch omgezet. Zo werd de Albanese politicus Mark Frroku in 1995 in België tot tien jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een moord. Frroku werd in Albanië opgepakt, maar kreeg een nieuw proces en werd uiteindelijk in 2017 vrijgesproken.