Victor Osimhen heeft zijn eerste goal voor Charleroi gemaakt en de Nigeriaan deed dat meteen in stijl. De aanvaller kon een voorzet van Niane moeilijk controleren, maar pakte dan uit met een sublieme ingeving. De huurling van Wolfsburg weigerde met twee verdedigers in zijn rug zich nog naar doel te draaien en pakte uit met een flukse hak. Beveren-doelman was te verrast en zag de eerste competitiegoal van Osimhen tegen zijn netten verdwijnen.