Duizenden mensen verwacht voor stille mars in Oss na spoordrama

In de Nederlandse gemeente Oss worden duizenden mensen verwacht voor een stille mars, ter ere van de slachtoffertjes van het ongeval met de bolderkar. Het gemeentebestuur wil op maandag 8 oktober nog een officiële herdenking organiseren. Ondertussen is al 179.000 euro ingezameld voor de slachtoffers.

De solidariteit met de slachtoffers van het bolderkardrama is enorm groot in Nederland. In drie dagen tijd hebben al 11.783 Nederlanders geld gestort voor de slachtoffertjes van het ongeval met de elektrische bolderkar. Om een nog onduidelijke reden reed die kar donderdagochtend door de slagboom van een gesloten overweg. Vier kinderen kwamen om. Een 11-jarig meisje en de 32-jarige begeleidster liggen nog in het ziekenhuis.

Op het gemeentehuis schoven 4.000 mensen aan om het rouwregister te tekenen. En opnieuw gingen honderden mensen langs bij het perkje vlak bij de spoorwegovergang. Vaak om er een bloem neer te leggen, maar een vereniging van plaatselijke kermisexploitanten legde gisteren ook een krans van tientallen beertjes neer.

Stille optocht

Enkele inwoners van Oss willen nu ook een stille optocht door hun gemeente houden, om hun solidariteit met de slachtoffers te tonen. Dat daar duizenden mensen vanuit heel Nederland op af zullen komen, beseffen ook de initiatiefnemers.

“Zoals het er nu uitziet, wordt dat een tocht met een enorme omvang. Dit vraagt om een mega-organisatie. Daarom willen we eerst met de gemeente rond de tafel zitten”, schrijven ze op Facebook. Ze willen bekijken hoe Oss, een gemeente met 91.000 inwoners, de grote toevloed aan bezoekers uit heel Nederland kan verwerken.

De organisatoren willen ook nog de goedkeuring vragen van de ouders van de betrokken kinderen.

Maandag vindt een vergadering plaats tussen de initiatiefnemers en de gemeente Oss. Het gemeentebestuur liet gisteren al weten dat een officiële herdenking op maandag 8 oktober zal plaatsvinden.

Begrafenissen

De slachtoffers worden volgende week begraven. De vier slachtoffertjes komen uit drie gezinnen. Of er een gezamenlijke afscheidsmis komt, is nog niet duidelijk.