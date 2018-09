De schlemiel in de match tussen Waasland-Beveren en Charleroi was ongetwijfeld Jérémy Perbet. De Franse spits mocht in de extra tijd nog proberen om de Carolo’s na de rode kaart van Ilaimaharitra in extremis de zege te bezorgen. Maar na een duel met Vanzo trapte hij na en mocht hij amper twee minuten na zijn invalbeurt al gaan douchen. Charleroi beëindigde de match met negen en een 1-1 gelijkspel.