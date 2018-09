Geobsedeerd door tweeling, kritisch voor overheid: het vreemde gedrag van de MH370-piloot voor de verdwijning

Hij was geobsedeerd door een Maleisische tweeling en was kritisch over de overheid. Een inkijk in zijn berichten op sociale media schetst een zorgwekkend beeld van Zaharie Ahmad Shah. En toch mocht de man nog aan het stuur plaatsnemen op de verdwenen vlucht MH370.

Het blijft een van de grootste mysteries van onze tijd en misschien zelfs aller tijden. Wat is er in hemelsnaam gebeurd met vlucht MH370, het passagiersvliegtuig met 238 passagiers aan boord dat in maart 2014 spoorloos verdween? Zo lang de brokstukken van het vliegtuig niet gevonden worden, lijkt de kans klein dat we ooit te weten komen wat er zich aan boord heeft afgespeeld.

Een theorie die van bij het begin de ronde doet, is dat piloot Zaharie Ahmad Shah een wanhoopsdaad wilde plegen en daarom het vliegtuig in de oceaan heeft laten crashen. Bewijzen om deze kijk op de gebeurtenissen te staven zijn er niet, maar in Britse media zijn zondag berichten opgedoken die hen weer in die richting doen denken.

Zorgwekkend

The Daily Telegraph kreeg inkijk in de berichten die de piloot op sociale media plaatste voor hij met het vliegtuig verdween. Die mag je gerust zorgwekkend noemen. Zo was de 53-jarige getrouwde Maleisiër schijnbaar geobsedeerd door Lan Qi Hui en Qi Min Lan, tweelingzusjes van 26 jaar uit Maleisië met een modellencarrière. Meer dan 100 reacties plaatste hij op foto’s van de twee, het ene al suggestiever dan het andere. Hij nodige hen herhaaldelijk uit bij hem en zijn vrouw in Kuala Lumpur, en schreef bij een foto van een van de zussen net na een douche of ze “alleen gedoucht” had. Het grootste deel van zijn berichten aan de zusjes werd genegeerd. Ze gingen er naar verluidt nooit op in.

Nog opmerkelijk: Zaharie was openlijk kritisch voor de Maleisische overheid, nota bene de eigenaar van de luchtvaartmaatschappij waar hij voor werkte. 118 kritische berichten postte hij in de twaalf maanden voor de verdwijning. “Er is een rebel in ieder van ons, laat die naar buiten komen”, schreef hij na de verkiezingsoverwinning van de Nijab-partij.

“Dit is alarmerend, een piloot die zulke dingen schrijft”, zegt Geoffrey Thomas, een Britse luchtvaartexpert, aan Daily Telegraph. “Hier hadden echt wel wat alarmbellen moeten afgaan bij de maatschappij.”