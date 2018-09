“Ik kan niet opstaan, eten of drinken”: reddingsactie op weg naar zeiler die in de problemen raakt op oceaan

Een 39-jarige Indiër heeft zich zwaar verwond tijdens de Golden Globe Race, een zeilwedstrijd op de Indische Oceaan. Een reddingsactie is onderweg naar de man, die de wedstrijdleiding liet weten dat hij niet meer kan rechtstaan, eten of drinken.

Achttien zeilers nemen op dit moment deel aan de Golden Globe Race. In die wedstrijd op de Indische Oceaan leggen de deelnemers in één ruk 48.000 kilometer af. De 39-jarige Indiër Abhilash Tommy is een van hen, maar zijn wedstrijd lijkt er nu al op te zitten.

Tommy, een marinecommandant, kreeg met zijn jacht na 82 dagen in de wedstrijd af te rekenen met een forse storm. Door de felle rukwinden brak de mast van zijn boot af, op 3.000 kilometer van de Australische kust, en daarbij raakte de man gewond.

“Mast kwijt. Zware rugblessure. Ik kan niet meer opstaan”, sms’te de man naar de wedstrijdleiding, om vervolgens 15 uur lang niets meer van zich te laten horen. Via zijn satelliettelefoon stuurde hij nog een bericht dat hij het noodsysteem geactiveerd heeft en dat stappen onmogelijk is. “Ik heb waarschijnlijk een brancard nodig.”

“Mijn tenen kan ik bewegen, maar veel gevoel heb ik er niet in. Eten of drinken gaat niet. Het is te moeilijk om ergens aan te geraken”, stuurde hij nog.

In Australië wordt nu een reddingsoperatie op poten gezet om de man te gaan redden. Die vertrekt vanuit Perth en zou de man zondagnamiddag bereiken.