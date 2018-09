Waals minister-president vraagt tijd: “Wallonië loopt 14 jaar achter op Vlaanderen”

Waals minister-president Willy Borsus (MR) zegt dat hij vijf jaar de tijd nodig heeft om de kloof met Vlaanderen kleiner te maken. “Ik wil deze regio weer in de Europese middenmoot krijgen”, zegt hij in een interview met De Zondag.

“Geef me vijf jaar de tijd”, zegt een zelfzekere minister-president in De Zondag. “Dan moet de herstelbeweging van Wallonië zichtbaar zijn voor iedereen. Ik zeg niet dat we op vijf jaar tijd alle achterstand zullen opgehaald hebben, maar de relance moet wel duidelijk zijn. Wallonië moet opnieuw op de rails staan.”

Borsus liet eerder al eens optekenen dat Wallonië “veertien jaar achter loopt op Vlaanderen”. Die uitspraak herhaalt hij nu. “”Het klopt inderdaad. Let op: niet alles is slecht. Ik zie veel sectoren die durven bloeien, durven vernieuwen. Ook de export groeit.”

De Waalse minister-president onderstreept in het interview dat hij nooit zal samenwerken met de PTB (PVDA). “We zien in de peilingen dat de links-radicale PTB twaalf tot achttien procent behaalt in bepaalde regio”s. Ik vind dat een zeer gevaarlijke evolutie. Ik geloof absoluut niet in de oplossingen die de partij op tafel legt. (...) Als er na de volgende verkiezingen een alliantie ontstaat tussen PS, Ecolo en PTB dan zou dat dramatisch zijn voor Wallonië. Ik weet alleszins zeker dat mijn partij nooit zal samenwerken met de PTB, zelfs niet in de kleinste gemeente.”

“Ik zou ook op federaal vlak graag een voorzetting zien van de coalitie”, aldus Borsus. “Ik was drie jaar minister in die regering. Ik heb evenveel jaar goed samengewerkt met de N-VA-kopstukken. De regering boekt ook resultaten. N-VA heeft er goed aan gedaan volledig in te zetten op het sociaaleconomische luik.”