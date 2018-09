Sabotage blijft duren: nu ook naald gevonden in aardbeien in Nieuw-Zeeland

De sabotage van aardbeien is overgeslagen naar Nieuw-Zeeland. Een klant heeft daar naalden aangetroffen in uit Australië geïmporteerd fruit. De getroffen supermarktketen besliste daarop om niet langer aardbeien in te voeren uit het buurland.

Sinds een saboteur in Australië begonnen is met naalden te stoppen in aardbeien die verkocht worden in supermarkten, duikt het fenomeen op meerdere plaatsen op. Nu ook in Nieuw-Zeeland, het buurland waar Australië heel wat voedingswaren naar uitvoert. Een van die exportproducten: aardbeien.

En net in een bakje aardbeien heeft een klant van Countdown, een supermarktketen die eigendom is van een Australisch bedrijf, naalden aangetroffen in het fruit dat hij in Auckland gekocht heeft. De hulpdiensten zijn een onderzoek gestart om de dader te vinden en de supermarkt heeft al het fruit dat ingevoerd is vanuit Australië uit de winkel gehaald.

Countdown raadt alle klanten aan om gekochte aardbeien eerst open te snijden en ze dan pas op te eten. “We staan in contact met de Australische en de Nieuw-Zeelandse overheid tijdens hun onderzoek”, zegt een woordvoerder van het bedrijf. “Klanten kunnen hun aardbeien terugbrengen om gerust te zijn. Ze krijgen hun geld terug.”

Eerder besliste ook al rivaal Foodstuffs om geen aardbeien uit Australië uit de handel te halen.