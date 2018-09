Professor gaf studenten tips om job bij Kavanaugh te krijgen: “Geen toeval dat er alleen modellen voor hem werken”

“Het is geen toeval dat alle werknemers van Brett Kavanaugh eruitzien als modellen”: dat is volgens The Guardian wat professor rechten Amy Chua haar studenten aan de hoog aangeschreven universiteit van Yale vertelt. De Amerikaanse zou hen ook tips geven om er goed uit te zien, maar ontkent dat.

Geen vraag zo pertinent in de VS als die of Brett Kavanaugh de volgende rechter in het Hooggerechtshof wordt. De conservatieve rechter werd voorgedragen voor de belangrijke post door president Donald Trump zelf, maar tot een stemming is het nog niet gekomen. De reden daarvoor is de controverse waarin Kavanaugh is terechtgekomen nadat professor Christine Basley Ford hem beschuldigd had van aanranding. Die besliste dit weekend dat ze zal getuigen tegen Kavanaugh.

Foto: AP

Die getuigenis kan Kavanaugh heel wat stemmen kosten in de stemming, maar ook door Amy Chua staat hij nu in het oog van de storm. Chua is professor Rechten aan de hoog aangeschreven universiteit van Yale en een fervente aanhangster van Kavanaugh, zo bleek in juli toen ze de nominatie van de rechter aanmoedigde in een opiniestuk in Wall Street Journal.

Modellen

Maar The Guardian heeft nu een niet al te fraai beeld geschetst van Chua. Studenten hebben getuigd over de gesprekken die ze met de prof gehad hebben over Kavanaugh. Daarin kregen ze allemaal te horen dat het “geen toeval is dat iedereen die voor hem werkt eruit ziet als een model”. Met andere woorden: hij wil zich omringen met uiterlijk knappe mensen, dus kan je er maar beter goed uitzien. Ze gaf de studenten vervolgens tips hoe ze zich het best konden kleden om tijdens een gesprek met hem in zijn gratie te vallen.

Yale heeft de voorbije jaren heel wat medewerkers geleverd aan Kavanaugh en Chua speelde een belangrijke rol in de screening van de kandidaten. Dat stemde enkele studenten bijzonder ontevreden, zo blijkt uit andere getuigenissen. Zo vertelde een bron dat een rechtenstudenten het zo beu was om tips over haar uiterlijk te krijgen van Chua dat ze besliste om niet voor een job bij Kavanaugh te gaan.

Jed Rubenfeld, de echtgenoot van Chua en ook professor aan Yale, had ook al een student verteld dat Kavanaugh “looks” belangrijk vond. “Je moet weten dat Kavanaugh alleen vrouwen aantrekt met een bepaald uiterlijk, zei hij me”, getuigt een vrouw in The Guardian. “Hij zei niet welke look, maar ik heb het ook niet gevraagd.”

Ontkenning

Amy Chua ontkent de beschuldigingen. “Alles dat gezegd wordt over het advies dat ik studenten geef over Kavanaugh - of eender welke rechter - is waanzinnig en 100 procent vals”, aldus de professor. “Het is het tegenovergestelde van waar ik de voorbije 15 jaar voor gestaan heb en wat ik in die tijd gezegd heb.”