Geen akkoord: staking bij Swissport Cargo blijft duren

Uit onvrede over het personeelstekort heeft het personeel van vrachtafhandelaar Swissport Cargo in Machelen zaterdag sinds 8 uur het werk neergelegd. Een eerste voorstel van de directie werd door 81 procent van het personeel weggestemd. Er is nog altijd geen akkoord en de staking duurt ook zondag voort. Dat blijkt uit een mededeling van het gemeenschappelijk vakbondsfront.