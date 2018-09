Israel geeft Palestijnse bedoeïnen na jarenlange procedureslag bevel om eigen huizen te slopen

De Israëlische coördinatiedienst voor activiteiten in de territoria (COGAT) heeft het bedoeïnendorp Khan al-Ahmar tot 1 oktober de tijd gegeven om hun huizen te vernietigen en hun woongebied te evacueren. Anders zal Israël het dorp zelf vernietigen.

COGAT heeft naar eigen zeggen borden in het dorp gezet waarop het bevel kenbaar wordt gemaakt. Eerder deze maand besliste het Israëlische Hooggerechtshof dat de staat zijn plannen om het dorp te slopen mocht verderzetten, na een procedureslag van jaren.

In het dorp ten oosten van Jeruzalem wonen zo’n 180 mensen. De sloopplannen stuitten op fel verzet van onder meer de Europese Unie, die Israël met aandrang vroeg er niet mee door te gaan. De bewoners hebben de voorstellen van Israël om hen te hervestigen afgewezen.

Israël zegt dat het dorp illegaal gebouwd is, en gevaarlijk dicht bij een snelweg ligt. Volgens critici wil de Israëlische regering met de sloop ruimte maken om meer Joodse nederzettingen te kunnen bouwen in het gebied. Het eindresultaat zou zijn dat de Westelijke Jordaanover in twee helften wordt verdeeld, wat de leefbaarheid van een toekomstige Palestijnse staat niet ten goede komt.