Republikein woedend nadat zes broers en zussen campagne van rivaal steunen: “Gefrustreerde Hillary-supporters”

Paul Gosar, een Amerikaans congreslid uit Arizona die in november deelneemt aan de Amerikaanse verkiezingen, weet alvast van wie hij geen steun moet verwachten. In een campagnevideo voor de democraat David Brill hebben zes burgers hun kritiek geuit tegenover de 59-jarige republikein. Zeer opmerkelijk: de personen in kwestie zijn allemaal broers en zussen van Gosar.

Republikein Paul Gosar. Foto: AP

Grace, David, Jennifer, Tim, Joan en Gaston. Allemaal hebben ze Gosar als achternaam, en allemaal zijn ze verre van tevreden hoe hun oudere broer in de staat Arizona te werk ging. “Paul werkt absoluut niet voor zijn district”, klinkt het bij David, een advocaat. En ook de anderen laten van zich horen. “Als hij daadwerkelijk gaf om de mensen in het landelijke Arizona, dan ben ik ervan overtuigd dat hij zou vechten voor sociale zekerheid, voor betere toegang tot gezondheidszorg”, vervolgt Jennifer.

Pas op het einde van de spot maken ze duidelijk dat ze familie zijn van Paul Gosar. En dat ze hun steun verlenen aan de democraat David Brill, de tegenstander van de republikein.

“Je hebt je familie niet voor het kiezen”

Gosar heeft inmiddels gereageerd op de campagnevideo. Aan CNN vertelde hij dat ze “liberale democraten zijn die president Trump haten”. En ook op Twitter trok hij hard van leer. “Deze misnoegde Hillary-aanhangers zijn bloedverwanten, maar net zoals alle linkse personen zetten ze hun politieke ideologie boven hun familie. Stalin zou trots geweest zijn. Je hebt familie nu eenmaal niet voor het kiezen. We hebben allemaal gekke tantes en aanverwanten, en in mijn familie is dat niet anders.”

(Lees verder onder de tweets)

My siblings who chose to film ads against me are all liberal Democrats who hate President Trump. These disgruntled Hillary suppporters are related by blood to me but like leftists everywhere, they put political ideology before family. Stalin would be proud. #Az04 #MAGA2018 — Paul Gosar (@DrPaulGosar) September 22, 2018

You can’t pick your family. We all have crazy aunts and relatives etc and my family is no different. I hope they find peace in their hearts and let go all the hate.



To the six angry Democrat Gosars—see you at Mom and Dad’s house! #AZ04 #MAGA2018 — Paul Gosar (@DrPaulGosar) September 22, 2018

Op het vlak van controversiële opmerkingen en acties heeft Gosar al een flinke reputatie opgebouwd. Zo steunde hij vorig jaar een complottheorie die stelde dat de extreemrechtse demonstratie in Charlottesville werd gefinancierd door links en de zakenman George Soros. Dit jaar sprak hij daarnaast in Londen tijdens een demonstratie van anti-moslimactivisten.

Of de video ook de resultaten van de verkiezingen danig zal beïnvloeden, valt te betwijfelen. In 2016 won Gosar in zijn district met 71 procent van de stemmen. Maar dat de komende familiefeesten meer spanningen met zich zullen meebrengen dan andere jaren, lijkt nu al zeker.