Anderlecht ontsnapte tegen Standard aan een nederlaag: eerst knalde Santini prinsheerlijk de gelijkmaker tegen de touwen, in de slotminuten werd het zelfs nog 2-1. Hein Vanhaezebrouck bleef er zijn eigen zelve onder. “Ik ben niet in crisis. De spelers zijn niet in crisis. Als er andere mensen in de club zijn die in crisis zijn, dan is dat hun zaak.”