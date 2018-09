AA Gent-trainer Vanderhaeghe verrast met basiself tegen Club Brugge, Leko zet Schrijvers voorin

AA Gent-trainer Yves Vanderhaeghe heeft zijn ploeg op vijf plaatsen gewijzigd voor de topper tegen Club Brugge. Igor Plastun, Dylan Bronn, Vadis Odjidja, Franko Andrijasevic en Jonathan David komen in de ploeg voor Sigurd Rosted, Timothy Derijck, Brecht Dejaegere, Stallone Limbombe en Aboubakary Koita. Bij blauw-zwart staat Siebe Schrijvers voorin aan de zijde van Wesley Moraes, waardoor Jelle Vossen naar de bank verdwijnt. Brandon Mechele komt ook in de ploeg in plaats voor Matej Mitrovic.