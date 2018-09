Vlamingen laten zich massaal registreren als orgaandonor: hier kan je vandaag nog terecht

De oproep van Frances Lefebure in het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’ wordt massaal opgevolgd. Veel gemeentehuizen doen vandaag uitzonderlijk de deuren open om registraties aan te nemen en lokten vandaag al meer dan 8.000 bereidwilligen.

Foto: gvdv

In theorie is iedereen in Vlaanderen al orgaandonor, maar in de praktijk raadplegen artsen bij een sterfgeval altijd de familie, die zich tegen de donatie kan verzetten. Bij wie zijn of haar donorschap laat registreren op het gemeentehuis, is dan niet het geval.

240 Vlaamse gemeentehuizen steunden de oproep van Frances Lefebure in ‘Make Belgium Great Again’ en zetten zondag de deuren open om orgaanregistraties toe te laten. Met succes, want op dit moment lieten sinds de uitzending al meer dan 8.000 Vlamingen zich registreren als orgaandonor. Het resultaat van een kwart van de stad- en gemeentehuizen en een cijfer dat dus in de loop van de dag nog verder zal oplopen.

“Als men ziet dat op jaarbasis 7.000 à 8.000 mensen zich registreren, dan mag je zeggen dat als men op één dag 500 mensen kan sensibiliseren om naar het stad- of gemeentehuis te gaan, het een groot succes is”, zei transplantatie-expert Luc Colenbie deze week nog in VTM NIEUWS. Dat aantal ligt op dit moment dus al meer dan 10 keer zo hoog.

Ontdek hieronder de deelnemende gemeenten en steden die vandaag uitzonderlijk hun gemeentehuis openzetten voor orgaanregistraties.