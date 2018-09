Straf: vrouw in cel wrikt zich in minder dan minuut los uit handboeien en ontsnapt Video: KameraOne - Waukesha Police Department

In Waukesha, een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin, is een dertigjarige vrouw op opmerkelijke wijze ontsnapt uit een politiecel. Op bewakingsbeelden valt te zien hoe Amber Gonzalez alles in het werk stelde om zich los te wrikken uit haar handboeien. Met succes, want na nauwelijks een minuut was ze van haar boeien verlost en koos ze het hazenpad.

Het incident gebeurde vorige week. De dame werd gearresteerd nadat ze een diefstal had gepleegd in Baymont Inn and Suites, een hotel in Waukesha. De politie nam haar mee naar het politiebureau, waar ze tijdelijk geboeid in een cel moest doorbrengen. Vreemd detail: in de tussentijd mocht ze haar smartphone bijhouden.

Voor de dame was dat het uitgelezen moment om te proberen ontsnappen. Terwijl ze tussendoor wat sms’jes leek te sturen, deed ze er alles aan om haar hand los te wrikken uit haar handboeien. Minder dan een minuut later slaagde ze daar al in. Nochtans claimde de politie achteraf dat de handboeien “zo strak mogelijk” zaten. Kort nadien was Gonzalez in staat om het politiekantoor ongezien te verlaten.

Betaald voor seks

Gelukkig bleek haar ontsnappingsroute voorspelbaar. Bij een nabijgelegen tankstation bracht een vrachtwagenchauffeur haar terug naar het hotel waar ze voordien al werd opgepakt. De man zou Gonzalez ook betaald hebben voor seks.

Amper een uur later stond de politie - met dank aan een tip - terug aan het hotel en konden ze de dame opnieuw inrekenen. Ditmaal werd ze overgebracht naar een beter beveiligde gevangenis. “Het gaat hier om een alleenstaand incident”, aldus de politie van Waukesha. “Dit is nooit eerder gebeurd. We moeten er nu voor zorgen dat zoiets nooit meer voorvalt.”