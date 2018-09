Vader Kitty Van Nieuwenhuysen kwaad: “Hij is weer thuis, wij kunnen enkel elk weekend tegen haar grafsteen praten”

Beersel - Daders van echt zware delicten zouden niet vervroegd mogen vrijkomen. Dat vindt Johan Van Nieuwenhuysen, de vader van de doodgeschoten agente Kitty. Hij nam met afschuw akte van de vrijlating van een van de moordenaars van zijn dochter. “Dit komt hard aan, maar het is zijn recht”, zegt hij bij VRT Nieuws.

Een aangetekende brief kregen ze, de ouders van de doodgeschoten Kitty Van Nieuwenhuysen, met nieuws dat erg hard aankwam. Een van de moordenaars van hun dochter, Noureddine Cheikhni, is vervroegd vrijgelaten. Hij mag weer naar huis, weliswaar met een enkelband.

“We weten dat het zijn recht is”, zegt papa Johan Van Nieuwenhuysen. “Hij was al veroordeeld voor 2011, dus hij valt nog onder de wet waarmee hij na een derde van zijn straf vrij kan komen. Ik zou hetzelfde doen als ik in de gevangenis zat en alle middelen aangrijpen er weg te geraken. Maar voor ons komt het wel hard aan. Na tien jaar en zes maanden is hij vrij. Hij kan weer naar huis, bij zijn vrienden en zijn familie. Ok, hij heeft limieten. Maar het enige wat wij nog kunnen doen is elk weekend even tegen een grafsteen staan praten. Schatje, hoe gaat het ermee vragen en geen antwoord krijgen, dat is zo pijnlijk. We voelen ons in de steek gelaten door het gerecht.”

Als het van Johan afhangt, wordt de wet strenger zodat daders van dergelijke zware feiten niet vervroegd kunnen vrijkomen. “Ik vraag me af wanneer ze er eindelijk werk van gaan maken? Als je iemand in koelen bloede vermoordt en je krijgt 30 jaar - de meest plausibele straf - dan ben je na 15 jaar vrij. Ik wil dat men voor de echt zware delicten en straffen, 25 jaar en meer, zegt: hiervoor is er geen mogelijkheid om vervroegd vrij te komen of penitentiair verlof te krijgen of een enkelband.”