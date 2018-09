Club Brugge domineert uw droomelftal van Super Sunday

Wij lieten u uw droomelftal samenstellen voor Super Sunday, met enkel keuze uit spelers die voor AA Gent, Club Brugge, Anderlecht of Standard spelen. Wat blijkt? U kiest massaal voor de spelers van de competitieleider. Maar liefst zes spelers in uw favoriete elf komen uit voor blauw-zwart. Ze hebben met Stefano Denswil, Hans Vanaken en Wesley Moraes volgens u ook in elke linie de beste speler. Alleen in doel krijgt Lovre Kalinic (AA Gent) de voorkeur.

Als doelman verkiest u Lovre Kalinic van AA Gent boven zijn collega’s van Anderlecht, Club Brugge en Standard.

Als verdedigers verkiest u Stefano Denswil (Club Brugge) en krachtpatser Christian Luyindama (Standard). Ook Brandon Mechele (Club Brugge) staat er zeker in, Nana Asare (AA Gent) komt in de ploeg als we kiezen voor een viermansverdediging.

Als middenvelders verkiest u zeker drie spelers van Club Brugge: Hans Vanaken, Arnaut Danjuma en Gouden Schoen Ruud Vormer. Ook Mehdi Carcela (Standard) en Adrien Trebel (Anderlecht) misstaan niet. Carcela vanop rechts, Danjuma vanop links en de andere drie centraal? Wij zien dat wel goedkomen.

Als aanvallers verkiest u met een overgrote meerderheid Wesley Moraes. De Braziliaan van Club Brugge telt meer dan dubbel zoveel stemmen als zijn eerste achtervolger, Landry Dimata. AA Gent-talent Jonathan David kan eventueel nog in de ploeg komen als derde aanvaller.

Ervan uitgaand dat we geen vijf verdedigers opstellen in een droomelftal, komen we zo tot de volgende teams.

3-5-2: Kalinic, Mechele, Luyindama, Denswil, Carcela, Vormer, Trebel, Vanaken, Danjuma, Wesley, Dimata.

4-4-2: Kalinic, Mechele, Luyindama, Denswil, Asare, Carcela, Vormer, Vanaken, Danjuma, Wesley, Dimata.

3-4-3: Kalinic, Mechele, Luyindama, Denswil, Carcela, Vormer, Vanaken, Danjuma, Wesley, Dimata, David.

4-3-3: Kalinic, Mechele, Luyindama, Denswil, Asare, Carcela, Vanaken, Danjuma, Wesley, Dimata, David.