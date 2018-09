Stormweer leidt tot overlast: Antwerpse ring deels ondergelopen in Borgerhout, modderstromen in Wallonië

Borgerhout - Hevige regenval heeft in verschillende delen van het land voor wateroverlast gezorgd. Op de Antwerpse ring is het richting Gent aanschuiven vanaf Merksem door ondergelopen rijstroken. Op heel wat plaatsen in Wallonië staan straten onder water.

Door de aanhoudende regen van zondag komt het water op de ring in Borgerhout via de riolering naar boven. Daardoor zijn drie rijstroken en de pechstrook versperd en moet het verkeer over de linkerrijstrook passeren. Ook de linkerrijstrook staat intussen, zij het maar licht, onder water. Er staat een file tot in Merksem. De hinder duurt er intussen al een paar uur.De Liefkenshoektunnel werd tolvrij gemaakt.

De brandweer is ter plaatse om het water weg te pompen, maar dat blijft voorlopig stijgen. Er staat tussen 30 en 40 centimeter water. Ook op de aansluiting van de E313 naar de ring zijn er problemen, waardoor er ook daar een file staat vanaf Ranst.

Mogelijk is er een probleem met de pompen van het Agentschap Wegen en Verkeer, die er normaal voor zorgen dat het water wordt afgevoerd. Vermoed wordt dat die pompen nu niet of slecht werken, waardoor het regenwater veel langer blijft staan. Een technicus van het Agentschap Wegen en Verkeer komt ter plaatse om het problemen te inspecteren.

“In het algemeen zien we dat er door de vele wind van de voorbije dagen veel bladeren van de bomen zijn gewaaid, waardoor veel putjes verstropt zijn”, zegt Jasmien O, woordvoerster van Brandweer Zone Antwerpen. “Omdat het blijft regenen, krijgen we het water moeilijk weg.” Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de Ring te vermijden.

In Duffel moest de korte tunnel op de Mechelsebaan worden afgesloten doordat er water in stond.

De wegpolitie van Brabant waarschuwt ook voor gevaarlijke toestanden op de weg, onder andere door watergladheid. De politie vraagt om de snelheid aan te passen.

In Brussel zijn de parken sinds 14 uur dicht wegens het stormweer. Ze blijven zeker nog tot maandagochtend toe uit vrees voor vallende takken en bomen.

Op heel wat plaatsen zijn evenementen afgelast door de regen en de wind.

Modderstromen

In Wallonië heeft de aanhoudende regen vooral de provincie Namen getroffen. Vooral in de buurt van de Samber en de Maas zijn meerdere wegen overstroomd. Op een aantal plaatsen, zoals in Mettet, worden er ook kleine modderstromen gemeld.

De brandweer van de zone Dinaphi (Dinant-Philippeville) is zondag een vijftigtal keer moeten interveniëren wegens het slechte weer aldaar. Dat is bij de hulpdiensten vernomen. Er heeft zich evenwel geen enkel ernstig incident voorgedaan, aldus de woordvoerder van de zone, Gilles Boonen.

