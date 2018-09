Spectaculaire beelden: vulkaan barst maar liefst 44 keer uit in amper week tijd Video: Reuters

Spectaculaire beelden uit Indonesië, waar de Anak Krakatau de afgelopen dagen onophoudelijk bleef uitbarsten. Volgens het Indonesische meteorologisch instituut BMKG zou het zogenaamde ‘kind van de Krakatau’ al maar liefst 44 keer zijn uitgebarsten deze week.

Al sinds juni is de vulkaan actief, maar dat heeft in het land tot op heden niet voor problemen gezorgd. Alle luchthavens blijven voorlopig open, en ook het toerisme in de nabije omgeving verloopt normaal. Aan lokale inwoners en toeristen wordt wel gevraagd om zich niet dichter dan twee kilometer bij de vulkaan te begeven.

De beelden die Reuters kon vastleggen van de uitbarsting dateren van zaterdag. Mede door de duisternis vallen de enorme vuurbollen zeer goed te zien. Ook de rookontwikkeling die ermee gepaard gaat valt vanop grote afstand waar te nemen.

35.000 doden

Dat de vulkaan zo nauwlettend in de gaten wordt gehouden, heeft grotendeels te maken met het drama dat zich in 1883 afspeelde. Toen vond immers de dodelijke uitbarsting van de Krakatau plaats. Het leidde tot een enorme tsunami die aan meer 35.000 mensen het leven kostte. Pas in 1927 ontstond het eiland Anak Krakatau, na een uitbarsting onder de zeespiegel.