15-jarige jongen op de fiets geschept door auto en overleden op drukke steenweg in Boortmeerbeek

Boortmeerbeek - Een 15-jarige jongen is zaterdagavond overleden bij een zwaar ongeval in Boortmeerbeek. Hij werd rond 21.30 uur met de fiets gegrepen door een wagen toen hij met enkele vrienden langs de drukke Provinciesteenweg fietste.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond 21.30 uur. Een jongen van 15 jaar werd op de Provinciesteenweg op de grens van Boortmeerbeek en Haacht gegrepen door een passerende auto.

Volgens de uitbater van een nabijgelegen nachtwinkel kwamen de vrienden van het slachtoffer daar aankloppen om de hulpdiensten te bellen. “Ze hadden zelf geen gsm bij.”

Maar ondanks de tussenkomst van die hulpdiensten kon niets meer baten. De jongen is aan zijn verwondingen overleden.

De bestuurder van de aanrijdende wagen blijkt een man van 24 jaar. Hij reed niet te snel en was niet onder invloed van alcohol.

Op de plaats van het ongeval werden al bloemen neergelegd. Foto: atb

Niet het eerste dodelijke ongeval

Noah Mortier Foto: rr

De Provinciesteenweg heeft een kwalijke reputatie. Drie jaar geleden stierf drie kilometer verder, waar de Provinciesteenweg is overgegaan in de Stationsstraat, een andere jongeman bij een ongeval. De 16-jarige Noah Mortier werd door een 23-jarige man van de weg gemaaid toen hij met de fiets op weg was naar zijn ouderlijke woning in het naburige Keerbergen. Een 15-jarige jongen raakte gewond.

De aanrijder vluchtte toen weg, pas uren later kwam de man zichzelf aangeven bij de politie. Hij werd in beroep veroordeeld tot vier jaar cel.