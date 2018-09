Dertiger die vrouw ontvoerde en op haar masturbeerde moet niet naar cel na deal met rechter: “Hij kreeg al levenslang doordat hij zijn job kwijt is”

Een man die beschuldigd wordt van de ontvoering en wurging van een vrouw en daarna op haar te masturberen, hoeft niet naar de gevangenis nadat hij het op een akkoordje heeft kunnen gooien met de rechter. Hij pleitte schuldig op één onderdeel van de aanklacht om de andere onderdelen te kunnen laten vallen.

De 34-jarige Justin Schneider uit de Amerikaanse staat Alaska werd vorig jaar in augustus gearresteerd nadat hij in een benzinestation een vrouw een lift had aangeboden. Onderweg was hij langs de kant van de weg gestopt, waarna hij haar vroeg uit te stappen onder het voorwendsel dat hij nog een aantal zaken in zijn auto moest laden. Maar dat deed hij niet, hij wurgde haar tot ze het bewustzijn verloor Hij had gezegd dat hij haar zou vermoorden als ze zou schreeuwen. Daarna masturbeerde hij op haar, klinkt het in de aanklacht.

Het slachtoffer zei achteraf dat ze hem niet kon wegduwen omdat hij te zwaar was, daarna verloor ze het bewustzijn. Toen ze weer bij kwam, trok Justin net zijn broek weer op, gaf haar een zakdoekje en zei haar “dat hij haar niet echt zou doden, maar dat ze dat wel moest geloven, zodat hij zijn seksuele noden zou kunnen vervullen.”

De vrouw diende daarna klacht in. Ze herinnerde zich nog de nummerplaat van de wagen en kon daarna Justin uit een lineup met meerdere mannen halen. Justin werd daarop gearresteerd op zijn werk. Hij werkte als luchtverkeersleider in internationale luchthaven van Alaska, maar verloor door de zaak zijn job.

Schneider werd beschuldigd van ontvoering, van mishandeling, van wurging, van aanranding en van ‘offensief contact met vloeistoffen’. Daarvoor zou de dertiger tussen 5 en 99 jaar gevangenisstraf krijgen.

Deal

Toch moet de man niet naar de cel. Het werd op een akkoord gegooid: Schneider accepteerde een deal waarin hij schuldig pleitte aan een ‘misdadige aanval’, waardoor de andere aanklachten van ontvoering en van aanranding werden geschrapt. Door de deal krijgt hij een straf van 2 jaar, waarvan 1 jaar wordt opgeschort. En tijdens dat eerste jaar moet hij niet naar de cel, maar moet hij een enkelband dragen.

Schneider moet wel een enkelband dragen en moet deelnemen aan een behandelingsprogramma. De redenering van de rechter: Schneider had geen strafblad, en de rechter heeft er goede hoop op dat het niet nogmaals zou gebeuren. Bovendien kreeg hij al ‘levenslang’ doordat hij zijn job kwijt was door de zaak.

De dertiger zelf reageert opgelucht: “Ik wil alleen maar benadrukken hoe dankbaar ik ben voor dit proces”, zei Schneider tijdens de hoorzitting. “Het heeft me een jaar gegeven om echt aan mezelf te werken en een beter mens, een betere echtgenoot en een betere vader te worden.”

Getraumatiseerd

Het slachtoffer, een 25-jarige vrouw, was niet aanwezig op de hoorzitting. Volgens de politie was ze “zo getraumatiseerd dat ze nauwelijks nog kon spreken” door de ontvoering en aanranding.

Er kwam in Alaska heel wat kritiek op de uitspraak, maar de rechter verdedigde zich onder andere door te zeggen dat het slachtoffer vrijwillig in de auto van Schneider was gestapt, en dat ontvoering zoals beschreven in de wet van Alaska niet kon bewezen worden.