Anderlecht start aan cruciale topper met Morioka en zonder Dimata, eerste basisplaats voor Lestienne

Anderlecht en Standard zitten in een dipje en staan om 18u tegenover elkaar. Voor beide ploegen is winnen de enige optie. Er staat dus veel op het spel voor trainers Hein Vanhaezebrouck en Michel Preud’homme, die beiden verrassen. Zo staat Ryota Morioka in de basis ten koste van Landry Dimata. Ook Sven Kums verdwijnt uit de ploeg. Bij Standard krijgen we een eerste basisplaats voor Maxim Lestienne.

Bij Anderlecht ontbreekt het al een paar weken aan creativiteit, een nummer tien die de openingen vindt wanneer de defensie van de tegenstander alles goed vergrendeld. Bij Anderlecht werd dan snel gekeken naar Ryota Morioka, die nochtans weg mocht deze zomer en niet in de bovenste schuif ligt bij Vanhaezebrouck. Maar na de uitschuiver tegen Spartak Trnava gaf die zelf aan dat hij de Japanner kon gebruiken. “Hopelijk is hij snel fit.” Enkele dagen later lijkt hij voldoende hersteld en mag hij aan de match beginnen. Het wordt nog maar zijn tweede optreden dit seizoen, tegen Moeskroen viel hij een kwartier in.

Slachtoffer van de keuze van HVH is Landry Dimata. De spits zit voor het eerst op de bank, Ivan Santini krijgt in de aanval de voorkeur. Op het middenveld grijpt Vanhaezebrouck terug naar Trebel-Makarenko. Zo verhuist Sven Kums opnieuw naar de bank.

Hier vind je het basiselftal van coach Vanhaezebroeck! Voici le onze de base du coach Vanhaezebrouck!

Bij Standard kiest MPH voor Lestienne in de basis. De verloren zoon begon het seizoen met een stevige blessure en vierde vorige week op Charleroi zijn debuut. Ook tegen Sevilla mocht de flankaanvaller invallen, nu staat hij een eerste keer aan de aftrap. In de spits krijgt Emond zoals verwacht de voorkeur op Sa.