Voor Odjidja mag Vanderhaeghe aanblijven: “Iedereen vecht nog voor de trainer”

AA Gent-middenvelder Vadis Odjidja baalde als een stekker na de 0-4 bolwassing van Club Brugge. Toch sprak hij ook vertrouwen in trainer Yves Vanderhaeghe uit. “We blijven met zijn allen voor hem vechten”, gaf hij een duidelijk signaal.

“In de eerste helft speelden we wel goed en hadden we ook enkele kansen”, zei de middenvelder van AA Gent meteen na de match. “Na de 0-2 was er te weinig strijd bij ons en konden zij gemakkelijk verder uitlopen. Nochtans hadden we na de 0-2 nog wat kansen, maar we liepen telkens weer op een counter.”

“We staan nu weer met beide voeten op de grond”, vervolgde de ex-speler van Club Brugge. “Naar het einde van de wedstrijd toe waren er toch wel wat frustraties bij mij. Het was zuur om het verschil te zien oplopen. We moeten leren direct te reageren na een tegengoal in plaats van dat dit 5 tot 10 minuten duurt. Ik wist dat het moeilijk zou worden maar had toch verwacht dat we er meer een wedstrijd van konden maken. Voor de rust ging iedereen er wel voor. Ook voor de coach waar we ondanks de berichten in de media toch nog met zijn allen voor vechten.”