Vanderhaeghe niet zeker of hij mag aanblijven bij AA Gent na afstraffing tegen Club Brugge: “Ik weet niet wat het bestuur hiervan denkt”

AA Gent-trainer Yves Vanderhaeghe bevestigde na afloop van AA Gent-Club Brugge (0-4) dat hij zijn lot niet meer in eigen handen heeft.

“Vorige dinsdag had ik nog het vertrouwen van het bestuur gevoeld”, zei Vanderhaeghe. “Dat is voor mij op dit moment voldoende. Maar natuurlijk is het resultaat van de wedstrijd negatief. Ik weet niet hoe het bestuur hierover zal denken. Natuurlijk ben ik heel ontgoocheld maar ik probeer me emotioneel niet te laten gaan.”

De Gentse coach beweert dat zijn spelers nog achter hem staan. “Je kan met alle spelers individueel gaan spreken. Ik geloof dat de groep nog achter mij staat. Nul op zes moeten we aanvaarden. We zijn nog niet rijp genoeg om Club Brugge te verslaan. Maar we hebben vertrouwen om verder te werken.”

Vanderhaeghe somde daarop de lichtpunten op. “Vadis speelde een heel goeie wedstrijd en dat zonder voorbereiding. Andere jongens als Dylan Bronn brengen agressiviteit die de groep nodig heeft. Jonathan David heeft hard gewerkt. Maar iedereen ging uiteindelijk ten onder door het collectieve resultaat.”

“Dit is een zware opdoffer”, besloot de coach. Niemand kan tevreden zijn met dit resultaat. Maar in de eerste helft hebben we wel mooie dingen en duelkracht laten zien. Het verschil is dat Club zijn kansen afwerkt en wij niet. Na 0-2 hebben wij ons kopje laten hangen. De score is overdreven.”