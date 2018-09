Club Brugge-spits Wesley na hattrick tegen AA Gent: “Dit was te makkelijk voor mij”

Met zijn eerste hattrick in zijn carrière schoot Wesley Gent volledig aan flarden. De Braziliaan won haast elk duel en was wederom van goudwaarde voor Club. “Ik had er een goede trainingsweek opzitten en ik was klaar om het team te helpen. Mijn eerste hattrick doet mij veel plezier”, aldus Wesley.

Eerder verkondigde hij voor de televisiecamera’s dat hij dit jaar topschutter wil worden. Gevraagd naar de prestatie van de Gentse verdediging reageerde hij kort maar laconiek. “Het was een beetje te gemakkelijk voor mij, want er werd niet echt scherp verdedigd. Daardoor kon ik keer op keer gevaarlijk zijn.”

Vormer: “Perfecte match na Dortmund”

Ruud Vormer leverde een gemeten assist voor de 3-0 van Wesley en speelde over het algemeen een sterke partij. De Nederlander lachte na de wedstrijd in zijn vuistje, want Vormer werd aardig op de korrel genomen door het thuispubliek. Na een discussie met de scheidsrechter kreeg hij zelf geel.

Foto: Photo News

“Voor ons doet dit erg deugd na dinsdag, want die match is toch nog een dag blijven hangen bij mij”, aldus Vormer. “We zijn volwassener dan vorig seizoen en we zetten nog steeds stappen. Het is heel lekker om hier 0-4 te winnen want we beseften ook wel dat het al even geleden was.”

Opmerkelijk: woensdag is Vormer is geschorst want hij pakte in de terugwedstrijd van de beker zijn tweede gele kaart. “Ik kan dus een wedstrijd rusten. Het zal mij goed doen.”