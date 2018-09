Oproep groot succes: meer dan 20.000 mensen geregistreerd als orgaandonor

Meer dan 20.000 mensen hebben zich de voorbije dagen geregistreerd als orgaandonor, na de oproep van Frances Lefubere in het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’.

Er werd dus veel gehoor gegeven aan de oproep. Gemiddeld zijn er jaarlijks tussen de 7.000 en 8.000 registraties. Nu is dat op een paar dagen tijd dus meer dan het dubbele. Het definitieve cijfer is wellicht pas morgen bekend.

Meer dan 240 gemeentehuizen in Vlaanderen hadden vandaag uitzonderlijk de deuren open gezet zodat inwoners zich konden laten registreren als orgaandonor. In sommige gemeentehuizen moest er extra personeel worden ingezet om alle aanvragen te kunnen behandelen.

In theorie is iedereen in Vlaanderen al orgaandonor, maar in de praktijk raadplegen artsen bij een sterfgeval altijd de familie, die zich tegen de donatie kan verzetten. Bij wie zijn of haar donorschap laat registreren op het gemeentehuis, is dan niet het geval.