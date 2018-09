Vrouw treft extreem zeldzame slang met twee koppen aan in achtertuin: “Ik kon niet stoppen met ernaar te kijken”

Vrouw treft erg zeldzame slang met twee koppen aan in achtertuin: “Ik kon niet stoppen met ernaar te kijken” Video: JD Kleopfer/Virginia Dept. of Game and Inland Fisheries

Eén slang aantreffen in het wild is voor velen al te veel van het goede. Maar wat Stephanie Myers eerder deze maand ontdekte in Woodbridge, in het noorden van Virginia, was zowaar nog wat akeliger. De dame vond namelijk een tweekoppige slang in de achtertuin van haar buur, een erg fascinerend beeld.

Vorige week deelde ze wat foto’s van het reptiel op sociale media. “Hoe groot is de kans dat je een tweekoppige slang vindt?” schreef ze neer op Facebook. “Ik wilde wegkijken, maar in plaats daarvan kon ik niet stoppen met ernaar te kijken”, klonk het nadien bij USA Today.

De onderzoekers van dierenorganisatie Wildlife Center of Virginia kregen de twee weken oude slang afgelopen donderdag te zien. “We wilden er röntgenfoto’s van nemen”, meldde de organisatie in een persbericht. “Zo konden we bestuderen welke anatomie de twee koppen delen.”

Twee luchtpijpen, één hart

Het onderzoek leidde tot interessante resultaten. Zo bleek dat de linkerkop dominant is, wat betekent dat die kop wat actiever is en meer reageert op prikkels. Verder beschikt de slang over twee luchtpijpen en twee slokdarmen, maar moet het ook enkele organen delen. Zo heeft de koperkop maar één hart en één paar longen. Op basis van die informatie zou het dus beter zijn dat de rechterkop alle prooien eet, al wordt dat bemoeilijkt door de dominante linker.

De giftige koperkop wordt momenteel verzorgd door een ervaren de slangenhouder, in de hoop dat het dier ooit in een dierentuin zal terechtkomen. In het wild zou de slang immers niet lang overleven.