Keanu (20) met succes geopereerd na horrorcrash met maïshakselaar: "Nog lange revalidatie voor de boeg"

Moorslede - De 20-jarige Keanu Scheldeman is afgelopen weekend vijf keer geopereerd na zijn horrorcrash tegen een maïshakselaar aan de achterkant van een tractor. Het ongeval gebeurde in de Zonnebeeksestraat, op een boogscheut van zijn woning in Moorslede.

Keanu vertrok vrijdagavond met zijn wagen richting Zonnebeke via een plattelandsweg, die hij al vaak genomen had. Niet veel later kreeg zijn moeder Rebecca Delaey telefoon. “Een ongeval? Maar hij is pas vertrokken”, reageerde ze verbaasd. Ze vertrok meteen van hun woning aan de Dadizeelsestraat richting de plaats van het ongeval in de Zonnebeeksestraat, nog geen kilometer verder. “Toen ik de wagen zag, dacht ik dat hij morsdood was”, vertelt Rebecca. “De brandweer had ongeveer een uur werk om hem uit het wrak te bevrijden. Mijn zoon was voortdurend bij bewustzijn en had veel pijn. De Zonnebeekse loonwerker die in de tractor zat, was in shock. Keanu werd met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij ‘s nachts nog geopereerd werd aan buik, pols, heup, knie en dijbeen. De operaties zijn goed verlopen en hij is stabiel. Gelukkig heeft hij geen rug- en hersenschade opgelopen. Hij werd genaaid ter hoogte van meerdere verwondingen in zijn gezicht en ligt nu nog met koorts op intensieve zorgen. Het is een geruststelling dat hij volledig zal kunnen herstellen maar hij heeft nog een lange revalidatie voor de boeg.” Keanu verkeert nog altijd in shock. “Wanneer hij in slaap valt, schrikt hij soms wakker van het terugkerende moment voor de aanrijding. Hij had de landbouwmachine niet gezien door de laaghangende zon en is er los op ingereden. Op het allerlaatste ogenblik probeerde hij nog uit te wijken naar rechts, maar dat is niet gelukt.”