Jonge voetballer (15) maanden buiten strijd na aanrijding op zebrapad

Ooigem / Wielsbeke - Devin Vindevogel (15) raakte vrijdag zwaargewond op weg naar school. In de Fabiolalaan in Ooigem werd hij op het zebrapad opgeschept door een wagen. De voetballer brak zijn knieschijf op vier plaatsen. “Het zebrapad moet worden aangepakt.”

Devin Vindevogel was vrijdag zoals iedere morgen op weg naar de bushalte in de Fabiolalaan. Daar vertrekt hij naar het VTI in Waregem, waar de 15-jarige Ooigemnaar houtbewerking volgt. Maar toen hij omstreeks 7.15 uur de Fabiolalaan overstak, werd hij aangereden op het zebrapad.

“Een auto die van Oostrozebeke kwam, was gestopt om mij over te laten steken”, zegt Devin. “Maar een vrouw die met haar wagen uit de andere richting kwam, had me niet gezien.”

Voor hij het goed en wel besefte, werd Devin opgeschept door de automobiliste. Hij belandde tegen haar voorruit en daarna op straat.

“Zijn zus zag alles gebeuren”, zegt papa Jean-Pierre. “Ze belde me in paniek op. Ik heb mijn werk laten vallen en ben meteen naar het ziekenhuis gegaan.”

Devin liep bij de klap een hoofdwonde op. In het ziekenhuis had hij 15 hechtingen nodig. Toen de ambulanciers hem recht hielpen, merkte hij ook meteen dat er iets niet pluis was met zijn knie.

Knieschijf op vier plaatsen gebroken

“In het ziekenhuis zagen ze dat zijn knieschijf op vier plaatsen gebroken is”, zegt Jean-Pierre. “Hij werd dezelfde dag nog geopereerd.”

Zaterdag mocht Devin naar huis, maar de gevolgen zijn niet min. Hij zit in het gips en moet lang revalideren. Voorlopig kan hij niet naar school. “We zullen ook nog moeten uitdokteren hoe hij er kan geraken. Mijn vrouw en ik moeten ‘s morgens al vroeg naar het werk. We zullen wellicht de grootouders moeten inschakelen.”

Ook op sportief vlak is het voorval een grote domper voor de tiener. Hij voetbalt bij de U17 van Desselgem, waar hij op de flank speelt.

“Voorlopig is hij al uit tot eind januari. Zijn seizoen is kapot. Voetbal is zijn leven. Hopelijk komt alles goed, maar dat moeten we nog afwachten”, aldus Jean-Pierre.

Slecht verlicht zebrapad

De vader vindt dat de gemeente dringend iets moet doen aan het zebrapad. Hij is zelfs van plan een klacht in te dienen bij de politie. “Het zebrapad moet dringend herschilderd worden en bovendien is het slecht verlicht. Ze zouden er beter ook een zone 30 maken, want het is een gevaarlijk en druk punt.”