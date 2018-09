Excentrieke leraar die voor de klas zijn baard in brand stak, verrast laatste keer met bijzonder overlijdensbericht

Gent -

Hij was bijzonder intelligent, en streng voor zijn leerlingen. Precies zoals je van een goede leerkracht kan verwachten. Maar tegelijk stak hij tijdens de lessen ook weleens zijn baard in brand, of moedigde hij leerlingen aan te spijbelen. “Hij was gewoon de meest iconische figuur die je je kunt inbeelden.” Het overlijden van Luc Magerman (60), leerkracht biologie en chemie aan het GO! Atheneum in Oudenaarde, dompelt zijn school en familie in een diepe rouw.