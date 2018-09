Iran belooft ‘vernietigende reactie’ op aanslag, dodental nu op 29: “We weten wie er achter zit”

In reactie op de dodelijke aanslag in Ahvaz zweert president Rohani op wraak: “We weten perfect wie er achter de aanslag zit en wiens steun zij krijgen.” Hij viseert Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten.

Tijdens een militair defilé in het Iraanse Ahvas zijn zaterdagmorgen gewapende mannen wild in het rond beginnen te schieten. Daar vond, zoals op tal van andere plaatsen in het land, een militaire parade plaats ter gelegenheid van de start van de “Heilige Week van de Defensie”. Er vielen zeker 29 doden.

De Iraanse president Hassan Rohani heeft de Verenigde Staten er vandaag van beschuldigd onrust te willen zaaien in zijn land. Hij stelde dat Amerika spijt zal krijgen van zijn agressiviteit. “We weten perfect wie er achter de aanslag zit en wiens steun zij krijgen.”

Rohani kijkt daarmee ook naar Saoedi-Arabië. Hij beschuldigt de Golfstaten ervan met de steun van de VS financiële middelen en militaire steun te verlenen aan Arabische antiregeringsbewegingen. Die zaten volgens hem achter de aanslag van zaterdag. “De kleine vazalstaten in de regio worden gesteund door Amerika en de Verenigde Staten hitsen hen op en geven hen de nodige slagkracht”, zei hij op de staatstelevisie. Hij verklaarde dat de reactie van Iran “vernietigend” zal zijn.

Bij de aanval van zaterdag stierven ook 12 leden van de Revolutionaire Garde, waarmee het de zwaarste aanval ooit was op de belangrijkste militaire troepen van het land. De Arabische antiregeringsbeweging Ahvaz National Resistance eiste de aanslag op, net als Islamitische Staat. Maar aan die laatste opeising lijkt Teheran niet veel geloof te hechten. “Het antwoord van Iran is op komst binnen het kader van de wet en onze nationale belangen”, aldus Rohani.

Foto: EPA-EFE

