Opluchting bij Coucke is groot na zege tegen Standard: “Het maakte niet uit hoe, als we maar wonnen”

Je hoorde Marc Coucke ongetwijfeld tot in Oostende juichen, na de 2-1 van Sanneh in de blessuretijd. Na een 1 op 9 in de competitie en de Europese blamage in Trnava kwam de zege tegen Standard als geroepen. De druk is nu wat van de ketel, voorzitter Coucke analyseerde achteraf de wedstrijd en de kleine crisis waarin Anderlecht zich bevond.

Hij ging even uit zijn dak toen de kopbal van Sanneh tegen de touwen vloog. Marc Coucke was zeer tevreden met de drie punten. “Op het moment van de corner riep ik nog dat het geluk nu wel eens aan onze kant mocht vallen”, verklapte hij bij Play Sports. “Dat doelpunt verandert alles. Nu gaan de beoordelingen positief zijn. Ik vond ons de voorbije weken niet per se slecht, maar we hadden het geluk niet aan onze kant. Tegen Antwerp spelen we prima, maar slikken we in de 92e minuut de gelijkmaker. Tegen Trnava moeten we natuurlijk altijd winnen, maar ze hebben de bal niet gehad. Nu hebben we wat extra zuurstof om verder te bouwen aan wat we aan het opbouwen zijn. Maar we moeten geduld hebben, ook ik, als de resultaten op korte termijn wat tegenvallen.”

De voorbije weken was er veel kritiek op de transfers die Anderlecht deed. Hoe beleefde Coucke dat? “Ik heb vaak contact met de fans en ik zeg hen ook dat ze dat gerust tegen mij mogen zeggen. Het is normaal dat als je een paar keer verliest, ze zich vragen gaan stellen. Zolang ze onze ploeg maar blijven steunen, zoals vandaag. De fans waren werkelijk magnifiek. “

Ivan Santini begon met 7 goals in 3 partijen als een sneltrein aan het seizoen, maar viel de voorbije matchen stil. Tegen Standard doorbrak hij de droogte met een heerlijk doelpunt. “Ik had voor de match een gesprek met Ivan. Ik zei hem: “Trek u niets aan van de kritiek. Op uw rug staat de Gouden Stier, jij bent nog steeds de beste.” Het zal hem deugd doen dat hij nog eens scoorde. Dat het een mooi doelpunt was? Dat maakt me niet zoveel uit”, lachte Coucke. “Van mij had het ook een frommelgoal mogen zijn. Hoe we wonnen, maakte me niet uit. Maar het was inderdaad een knap doelpunt.”

Een zeer punt blijft het gebrek aan creativiteit, iets wat ook Morioka niet helemaal kon oplossen. “Zo zou ik het nu ook niet noemen. De eerste wedstrijden walsten we over de tegenstander. Maar plots zwegen de kanonnen. In de eerste helft laten we weer kansen liggen, Standard komt één keer voor de goal en het is binnen. We moeten alles rustig bekijken.”