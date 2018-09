Preud’homme loopt meteen naar binnen na beslissend doelpunt Anderlecht: “Ik moest plassen”

Het was een opmerkelijk beeld meteen na de beslissende goal van Sanneh. Standard-trainer Michel Preud’homme stormde meteen naar binnen. Uit ontgoocheling? Nee, zo verklaarde hij na de match. “Ik moest dringend gaan plassen”, verraste hij.

De Luikse coach was uiteraard ontgoocheld door de nederlaag, maar dat was niet de reden dat hij naar binnen liep. “Ik moest al even naar het toilet, maar dat kon niet tijdens de match. Toen de 2-1 viel ben ik dan toch snel gaan plassen. Ik ben daarna nog teruggekomen.”

Standard gaf een 1-0 voorsprong uit handen en bleef puntenloos achter. “We geven weinig weg en waren aanvallend ook goed”, vond Preud’homme. “We slikken twee goals door een gebrek aan mandekking, dat is jammer. We hebben Anderlecht goed vastgezet, maar die lakse momenten kosten ons de zege.”

