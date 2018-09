Medeplichtige van moord op Kitty Van Nieuwenhuysen vrijgelaten, overlevend slachtoffer reageert misnoegd: “Niemand heeft mij op de hoogte gebracht”

Ismaël Sacoor, die werd neergeschoten bij de homejacking waarbij ook Kitty Van Nieuwenhuysen stierf, moest dit weekend via de media vernemen dat ‘zijn’ schutter Noureddine Cheikhni (41) vrijkomt. Cheikhni mag na tien jaar van de strafuitvoeringsrechtbank zijn straf thuis met een enkelband uitzitten, terwijl hij tot 30 jaar cel werd veroordeeld. “Wat als ik hem straks tegenkom?”

“Zaterdag zat ik met mijn echtgenote in de zetel, toen ze plots rond 22 uur op een nieuwssite zag dat Noureddine Cheikhni was vrijgelaten. Ik ben enorm geschrokken. Niemand had mij iets laten weten. Ik ...