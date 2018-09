Ethiopische asielaanvrager met psychiatrische problemen vermist

Brussel - Een 24-jarige Ethiopiër die zich vrijdag naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) begaf om een asielaanvraag in te dienen, is sindsdien vermist. De jonge man werd vergezeld door een vrijwilligster van het burgerplatform voor steun aan vluchtelingen die buiten het gebouw moest wachten. Ongerust omdat zij de man niet van de afspraak zag terugkeren, sloeg de vrijwilligster alarm. De man, die kampt met psychiatrische problemen, is nog steeds spoorloos. Dat meldt de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene zondagavond en berichtgeving van de zenders BX1 en RTBF bevestigt.

De lokale politie werd zaterdag op de hoogte gebracht over Osman en stelde een proces-verbaal op. Er werd bij hoogdringendheid een signalement met foto verspreid in de commissariaten. De politie deed ook navraag in de Brusselse ziekenhuizen om te controleren of de man niet was opgenomen. Volgens de politiewoordvoerder komt het aan parket toe om al dan niet een opsporingsbericht te verspreiden.

De Dienst Vreemdelingenzaken bevestigt en betreurt het incident. De dienst preciseert dat het niet de mogelijkheid heeft om een veiligheidsagent te zetten naast elke asielaanvrager.