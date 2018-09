Hebben drie onbekende dode lichamen in Noorwegen link met ons land? Ze zouden alle drie weleens uit België kunnen komen

De Noorse politie vraagt zich al jaren af wie de drie mensen zijn die door de jaren heen dood zijn teruggevonden in Noorwegen. Alle drie werden ze in ­bizarre omstandigheden aangetroffen, en van geen van hen konden ze ooit de naam achterhalen. Telkens was er moeite gedaan om de identiteit te verstoppen. Zo waren bij alle drie de labels uit de kleren geknipt. Twee van hen reisden onder een valse naam, en met valse papieren. ­Wetenschappelijk onderzoek suggereert nu dat ze alle drie weleens uit ­België zouden kunnen ­komen.