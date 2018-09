Ivan Santini begon met zeven doelpunten in drie wedstrijden als een speer aan het seizoen. De voorbije vier competitiewedstrijden zweeg zijn kanon echter, maar tegen Standard was de Kroaat terug. Hoewel Santini zeker niet zijn beste wedstrijd speelde, was hij toch belangrijk. Met een geweldige knal bracht hij de stand in evenwicht, waarna Sanneh in de blessuretijd de winning goal binnenkopte. De spits van Anderlecht vlijft ook topschutter, met acht stuks.