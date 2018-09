Tweede vrouw beschuldigt rechter Kavanaugh van seksueel wangedrag

Een tweede vrouw heeft kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh beschuldigd van seksueel wangedrag. Dat bericht het magazine The New Yorker. Kavanaugh is voorgedragen door president Donald Trump voor de vacature in het Hooggerechtshof.

Nadat Kavanaugh (53) al door professor Christine Blasey Ford (51) beschuldigd werd van aanranding tijdens een feestje in 1982 toen hij 17 jaar was, heeft nu een tweede vrouw getuigd over seksueel wangedrag. Volgens Deborah Ramirez (53) randde Kavanaugh haar aan in het schooljaar 1983-84, toen hij als achttienjarige aan Yale University studeerde.

Verschillende Democratische senatoren die ingelicht werden, onderzoeken het verhaal, zo schrijft The New Yorker. “Dit is alweer een serieuze, geloofwaardige en verontrustende beschuldiging tegenover Brett Kavanaugh. Het zou grondig onderzocht moeten worden”, zei senator Mazie Hirono. Een medewerker van een andere senator reageerde: “Deze beschuldigingen lijken geloofwaardig en we nemen ze heel serieus. Als ze kloppen, zijn ze duidelijk diskwalificerend.”

Geslachtsdeel in gezicht

De vrouw werd gecontacteerd door The New Yorker, en terwijl ze eerst aarzelde om met haar verhaal naar buiten te komen omdat ze naar eigen zeggen gaten in haar herinneringen had doordat ze die avond dronken was, onthulde ze uiteindelijk toch publiekelijk wat er concreet gebeurd was. Volgens Ramirez had Kavanaugh tijdens een drankspel op een feestje zijn broek afgetrokken, zijn penis in haar gezicht geduwd en haar die ongewild doen aanraken terwijl ze hem wegduwde. “Ik voelde me vernederd en beschaamd.”

Ramirez vertelde haar moeder en zus dat er iets was gebeurd, maar hield de details uit schaamte voor zichzelf. Eén klasgenoot bevestigde anoniem aan The New Yorker dat hij over dat incident had gehoord, kort na het feestje. “Ik moest er al die jaren aan denken wanneer ik zijn naam hoorde. Het was een big deal.” Een andere klasgenoot, Richard Oh, herinnert dat hij een meisje kort na het feestje in tranen hoorde vertellen over het incident. Verschillende andere klasgenoten zeggen dat Ramirez geloofwaardig is en dat het hen niet zou verbazen dat Kavanaugh zulk gedrag stelde.

Twee klasgenoten die volgens Ramirez op het feestje het gedrag van Kavanaugh zouden aangemoedigd hebben, zeggen dan weer zich er niets van te herinneren, en enkele andere klasgenoten van Kavanaugh stellen in een gezamenlijke verklaring de beschuldigingen in vraag. “We kunnen vol vertrouwen zeggen dat als dit incident ooit gebeurd zou zijn, we dat gezien of erover gehoord zouden hebben – en dat was niet het geval. Het gedrag dat zij beschrijft, past ook helemaal niet bij de persoonlijkheid van Brett.” Een vrouw die getrouwd is met een van de klasgenoten die hem zou aangemoedigd hebben, zegt dat ze in die tijd een heel goede vriendin van Ramirez was en dat die haar er nooit iets over heeft gezegd.

Witte Huis blijft hem steunen

In een verklaring reageert Kavanaugh zelf: “Dit beweerde voorval van 35 jaar geleden is niet gebeurd. De mensen die me toen kenden, weten dat dit niet gebeurd is en hebben dat ook gezegd. Dit is laster, klaar en duidelijk. Ik kijk ernaar uit om donderdag te getuigen over de waarheid (ook Ford zal dan getuigen, nvdr.), mijn goede naam te verdedigen, net als mijn reputatie van integriteit waar ik al levenslang aan bouw, tegen deze last minute beschuldigingen.”

Ook het Witte Huis heeft het over een lastercampagne, georganiseerd door de Democraten, en blijft achter de conservatieve Kavanaugh staan als kandidaat voor het Hooggerechtshof. Na de vorige beschuldigingen, door Christine Blasey Ford, verdedigde president Donald Trump zijn kandidaat voor het Hooggerechtshof en had hij het over een aanval door radicale linkse politici. Op de nieuwe beschuldigingen heeft hij nog niet gereageerd.

Ramirez is lid van de Democratische partij, maar ontkent dat haar beslissing om met haar verhaal naar buiten te komen politiek gemotiveerd is. Ze wachtte naar eigen zeggen zo lang om te spreken omdat ze beschaamd was en zichzelf de schuld gaf voor zo veel te drinken, maar vond dat ze nu niet langer kon zwijgen. Ramirez zegt zich af te vragen wat het zou betekenen als “deze persoon een rol heeft in het beslissen van de rechten van vrouwen in onze toekomst”.

Ramirez heeft intussen een advocaat ingehuurd en vraagt dat de FBI het incident onderzoekt voordat gestemd wordt over Kavanaughs kandidatuur.