Volleybalclub in shock na dodelijke aanrijding waarbij Maarten (15) stierf: “Hij was een talent, maar vooral een aangename jongen”

Haacht / Boortmeerbeek - De vijftienjarige Maarten Decat is zaterdagavond om het leven gekomen nadat hij op zijn fiets werd opgeschept door een wagen op de Provinciesteenweg in Boortmeerbeek. Volgens het parket reed de bestuurder niet te snel en had hij niet gedronken.

Voor de volleybalmatch van Feniks Haacht tegen Genk, in sporthal Den Dijk, werd zondagavond een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Maarten Decat (15), speler van de U17. Maarten kwam zaterdagavond omstreeks 21.30 uur om het leven nadat hij met zijn fiets werd gegrepen door een auto op de Provinciesteenweg in Boortmeerbeek.

“Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd”, aldus persmagistrate Sarah Callewaert van het Leuvense parket. “Het ongeval gebeurde toen de jongen samen met enkele andere fietsers de straat overstak.” Na de feiten stopte de automobilist. Volgens de eerste bevindingen van de door het parket aangestelde verkeersdeskundige reed de chauffeur niet te snel. Een ademtest wees uit dat er geen alcohol in het spel was. Of Maarten voor de bestuurder al dan niet een onvoorzienbare hindernis was, moet nagegaan worden. Op het moment van de feiten was het donker en waren de weersomstandigheden niet al te best. Het rijbewijs van de bestuurder, die in shock was, werd niet ingetrokken.

Maarten was zaterdagavond met enkele vrienden nog in de sporthal voor een volleybalwedstrijd. “Omstreeks 20 uur hadden ze gedaan. Met enkele vriendjes is hij dan huiswaarts gereden”, aldus Pascal Cuppens van Feniks Haacht. Het plotse overlijden van de jongeman komt hard aan binnen de club. “Het is een zware slag”, reageert voorzitter Jos Verbinnen, die in het buitenland verblijft."Maarten was een talent en een aangename jongen. Onze club is in rouw.”

Gevaarlijke verkeerssituatie

Intussen komen op sociale media de tongen los over de gevaarlijke verkeerssituatie in de omgeving van het station van Haacht.

Het ongeval met Maarten Decat doet velen terugdenken aan het incident van meer dan drie jaar geleden in de verderop gelegen Stationsstraat in Haacht. Toen stierf Noah Mortier (16) uit Keerbergen bij een aanrijding door een wagen. Zijn kameraad Siemen V.S. (15) raakte gewond. Na de feiten sloeg de chauffeur op de vlucht. Pas een hele tijd later gaf hij zich aan bij de politie. Intussen had hij geprobeerd zijn beschadigde wagen te laten herstellen. Voor die feiten kreeg de man in beroep in juni dit jaar vier jaar cel en vijf jaar rijverbod.