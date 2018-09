Ouders van overleden Lamine (27) eisen duidelijkheid van gerecht: “We kunnen hem niet begraven zolang we niet weten wat er gebeurde”

Brussel / Roeselare - In de gietende regen hebben tientallen mensen zondagnamiddag aan het Justitiepaleis gerechtigheid geëist voor Moïse Bangoura, de 27-jarige Guineeër die op 7 mei overleed na een interventie van de politie om hem uit zijn woning te ontzetten.

Op 7 mei verzette Moïse Bangoura, bijgenaamd Lamine, zich tegen de ontzetting uit zijn woning in Roeselare door een deurwaarder en de politie, waardoor de politie extra agenten optrommelde. Lamine werd uiteindelijk overmeesterd, maar overleed ter plaatse. Volgens het parket van Kortrijk wijst niets erop dat de politie excessief geweld gebruikte. Een autopsie wees uit dat het slachtoffer geen sporen van verwondingen vertoonde.

Familie en vrienden van Bangoura verwerpen die vaststellingen en willen de details van het onderzoek kennen. Daarom stond er zondagnamiddag een stille manifestatie voor het justitiepaleis op het programma. “Wij willen de waarheid weten over de dood van onze zoon”, vertelt Jean-Pierre Bangoura. “Het is jammer dat het zo hard regent, anders waren hier nog veel meer mensen aanwezig geweest, maar deze steun is voor onze familie belangrijk. Zijn dood gebeurde niet op een natuurlijke manier. Het enige wat wij nu willen is de waarheid.”

Vertrouwen kalft af

Vanuit Antwerpen was er een bus ingelegd naar het Justitiepaleis voor de stille manifestatie. “De Guineese gemeenschap over het hele land wil antwoorden krijgen”, vertelt Mohammed Sanoko. “Wij willen Lamine een begrafenis gunnen, maar die kunnen we niet organiseren voor we weten wat er op 7 mei precies gebeurd is. Zelf heb ik ook kinderen en ik voel enorm mee met de ouders van Lamine. We zijn naar hier gekomen om onze stemmen te laten horen.” Ook Tom Noyer, de advocaat van de familie Bangoura was zondagnamiddag aanwezig. “We hebben nog steeds geen details van het onderzoek gekregen, hoewel we een verzoek hiertoe bij de onderzoeksrechter hebben ingediend. Op 17 augustus meldde die rechter ons dat het autopsierapport nog steeds niet aan het dossier was toegevoegd. Dat vinden wij, maanden na het overlijden, vreemd. Het vertrouwen van de familie Bangoura in het gerecht kalft dan ook af.”