Politie valt betoging aan in Nicaragua: één dode en meerdere gewonden

Bij een aanval van politieagenten en paramilitairen op een betoging in Nicaragua is één persoon om het leven gekomen. Vier anderen raakten gewond. Dat berichten lokale media zondag.

Duizenden betogers namen in hoofdstad Managua deel aan de protestmars “Wij zijn de stem van onze politieke gevangenen”, bericht de private tv-zender 100% Noticias. De zender toonde ook beelden van brandweermannen die een jongere met een schotwonde wegvoerden.

De politie bevestigde later de dood van de jongere, maar wuifde de verantwoordelijkheid weg. Onder de betogers waren gewelddadige en bewapende groepen, zegt ze. Ze vielen gezinnen en gebouwen aan, klinkt het in het politiebericht.

De autoritaire president Daniel Ortega zei de voorbije weken dat de rust in Nicaragua is teruggekeerd. De Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens zegt dat sinds de crisis is ontstaan in april meer dan 320 personen om het leven gekomen zijn. Het conflict is een reactie op sociale hervormingen. Inmiddels zijn die teruggeschroefd, maar het Nicaraguaanse volk eist het opstappen van Ortega.

